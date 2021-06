Oro festival in Ikorodu: Ìlú Ikorodu bẹ̀rẹ̀ àjọ̀dún Oro

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Arabinrin Taiwo Yusuf ṣalaye pe to ba jẹ pe bẹẹ lo ṣe ri ni, ki lo de ti awọn ilu to n gbe Oro ṣi n foju wina aburu bii ajakalẹ arun iba eyi to n pa ọmọde ati gbogbo awọn ipaniyan loniranran to n waye.