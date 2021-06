Muri Thunder: Àfojúsùn mi ni láti gba Grammy gẹ́gẹ́ bíi olórin Fuji

wákàtí kan sẹ́yìn

Ṣaaju ni ọkan lara awọn ololufẹ olorin Fuji naa ti kọkọ bere loju opo Facebook ileeṣẹ iroyin BBC Yoruba ki eto naa to bẹrẹ nipa ohun to fa ija laarin oun ati Osupa Saheed.

Nigba to n fesi, Muri Thunder sọ pe ọga ati ẹni ti oun n wo loke ni Saheed Osupa jẹ, kii ṣe ẹni ti oun le maa sọrọ abuku si.

"Gbogbo ohun ti awọn eeyan n sọ yẹn ti di afiṣeyin ti eegaun n fi aṣọ nitori ọrọ naa ti do ohun igbagbe."

Lasiko to n fẹsi si ohun to ṣẹlẹ to fi sọko ọrọ si Saheed Osupa ninu awon orin rẹ kan.