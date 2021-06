Gelede festival: Mọ̀ si i nípa ìtàn eégún Gelede àti pàtàkì eégún náà sí àwọn abiyamọ

Wọn maa n fi Gelede ṣe ayẹsi awọn obinrin ati iya nilẹ Yoruba, lai yọ awọn oriṣa to jẹ obinri silẹ.

Orisun Gelede

Gẹgẹ bii awọn to mọ nipa itan aṣa ilẹ Yoruba ṣe sọ, orisun Gelede so mọ ilu Oyo, Ketu ati Ilobi.

Ninu itan naa, eegun Gelede bẹrẹ pẹlu ọba kan to ti n mura lati waja, ti awọn ọmọkunrin rẹ si n lakaka lati gori itẹ rẹ.

Ọkan lara awọn ọmọkunrin naa, nigba to ti ri pe o ṣeṣe ki oye naa bọ lọwọ oun, lo ba daa bi ọgbọn lati gbẹmi arakunrin rẹ.

Ṣugbọn nigba ti arakunrin rẹ naa gbọ pe ibatan oun n gbimọ lati gbẹmi oun lo ba da bi ọgbọn to si ṣe iboju kan lati parada ki arakunrin rẹ naa ma baa da mọ.

Lẹyin to pari irubọ naa tan ni ọmọ ba de, o bi akọbi to jẹ ọkunrin to pe ni Efe, o si tun bi obinrin pẹlu, ti orukẹ rẹ n jẹ Gelede.