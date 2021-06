Sex For Grades: UNILAG gba iṣẹ́ lọ́wọ́ Ọ̀jọ̀gbọ́n Boniface Igbeneghu àti Samuel Omoniyi

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Fasiti ijọba apapọ to wa niluu Eko, UNILAG, ti jawe lọ gbele ẹ fun awọn olukọ meji, Ọjọgbọn Boniface Igbeneghu ati Ọjọgbọn Samuel Omoniyi.

UNILAG gbe igbesẹ naa lẹyin iwadii ti wọn ṣe lẹyin fiimu ti ileeṣẹ iroyin BBC gbe jade, iyẹn sex for grades, eyii to tu aṣiri bi awọn memeji ṣe gbiyanju lati ni ibalopọ pẹlu awọn akẹkọọ lọna ti ko ba ofin mu.

Atẹjade ọhun ni "Awọn alaṣẹ fasiti yii ti pinnu lati gba iṣẹ lọwọ ọjọgbọn Boniface Igbeneghu to jẹ olukọ ni ẹka imọ ede ilẹ Yuroopu, ati Ọjọgbọn Samuel Omoniyi Oladipo to wa ni ẹka imọ eto ọrọ aje."

Gẹgẹ bi UNILAG ṣe sọ ninu atẹjade naa, ipinnu wọn lati da awọn eeyan naa duro lẹnu iṣẹ wa ni ibamu pẹlu abala kejidinlogun iwe ofin to gbe fasiti ọhun kalẹ lọdun 1978.

Lẹyin naa ni wọn rọ awọn adari fasiti ọhun lati ṣe agbeyẹwo ofin to rọ mọ iwa ibalopọ lọna aitọ nile ẹkọ naa.

Ọjọ keje, oṣu Kẹwaa, ọdun 2019 ni ẹka to n ṣe iwadii ijinlẹ nileeṣẹ BBC gbe fiimu "Sex for grades" jade lati tu aṣiiri awọn olukọ fasiti ni Najiria ati Ghana to n ba awọn akẹkọọ lopọ lọna aitọ ki wọn le fun wọn ni maaki.