Obasanjo: Obasanjo ní bí àwọn adarí ṣe ń ṣàkóso wa ń pa ìràwọ̀ ọ̀pọ̀ ọmọ Nàìjíríà ọlọpọlọ pípe tó ń dá bírà lágbáyé

wákàtí kan sẹ́yìn

Aarẹ orilẹede Naijiria nigbakanri, Oloye Oluṣẹgun Ọbasanjọ ti pariwo sita pe ilẹ to n ṣan fun ibanujẹ ati ipayinkeke ni Naijiria bayii dipo wara ati fun oyin.

Oloye Ọbasanjọ ṣalaye wi pe lootọ wara ati oyin ni Eleduwa fi ṣe anfani fun orilẹ-ede yii ṣugbọn awọn aṣiwaju ati adari to n ni ko jẹ ki ileri Eleduwa o ṣẹ mọ orilẹede Naijiria lara.

Oloye Ọbasanjọ woye ọrs yii nibi ayẹyẹ ifilọlẹ iwe kan ti wọn kọ nipa rẹ eleyi to waye ni gbọngan nla Oluṣẹgun Ọbasanjọ Presidential Library nilu Abẹokuta ipinlẹ Ogun.

O fi kun un pe pẹlu bi nnkan ṣe ri lorilẹ-ede Naijiria bayii, ko si bi awọn ọmọ Naijiria to jẹ ọlọpọlọ pipe ṣe lee ṣe aṣeyọri nile.

Obasanji ni awọn bii Akin Adeshina to n dari Banki idagbasoke Afirika, ADB; Mohammed Barkindo to n dari ajọ awọn orilẹ-ede elepo rọbi lagbaye, OPEC;

O tun darukọ: Benedict Oramah to n dari banki fun idagbasoke karakata soke okun, Afrexim Bank, Ngozi Okonjo-Iweala to n dari Ajọ karakata lagbaye, WTO ati Amina Mohammed to jẹ igbakeji akọwe agba ajọ iṣọkan agbaye, UN.