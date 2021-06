Olùkọ́ Kano sọ abiyamọ sí ìbànújẹ́, Ó lu akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún mẹ́sàn án pa

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Hajia Salma to jẹ iya ọmọ ọdun mẹsan an naa sọ fun BBC pe ko si nkankan to ṣe ọmọ oun nigba to lọ sileẹ̀kọ́ lọjọ Iṣẹgun ṣaadede ni wọn kan sọ pe o rẹ ti oun si gbe lọ si ile iwosan.