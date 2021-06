Yoruba Nation: Ilana Omo Oodua ní pàbó ní aáyan Aregbesola láti tako ìyapa Nàíjíríà yóò já sí

Awọn ọmọ ẹgbẹ Ilana Omo Oodua, to jẹ ọkan pataki lara awọn ẹgbẹ to n pe fun iyapa ilẹ Yoruba kuro lara orilẹ-ede Naijiria ti fun minisita fun ọrọ abẹle, ọgbẹni Rauf Aregbesola lesi, lẹyin to sọrọ abuku saaju si awọn ọmọ ẹgbẹ naa.