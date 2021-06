TB Joshua biography: Tí kìí bá ṣe rélùwéè tó bàjẹ́ lójú ọ̀nà, iṣẹ́ ológun ní kò bá ṣe

6 Òkùdu 2021

Nigba to ya lo ri iran ọrun nibi to ti gba ifami ororo yan pe ko da ijọ kan silẹ, eyi to se lọgan, to si pe orukọ ijọ naa ni The Synagogue Church Of All Nations ( SCOAN).