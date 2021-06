T.B Joshua: Ọjọ́ ìbí ayọ̀ fún mi àmọ́ ń kò ní lè ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí náà

6 Òkùdu 2021

Oríṣun àwòrán, others

Ṣugbọn o se ni laanu pe o ku ni ọjọ karun-un, oṣu Kẹfa, ṣaaju ọjọ naa, nigba to ku ọsẹ kan pere ki ọjọ naa ko.

Amọ nkan to tun jẹ iyalẹnu ni pe, wooli naa ti sọ nipa ọjọ ibi rẹ pe oun ko ni ṣe ayẹyẹ kankan ni ọdun yii.

Ninu fidio kan to jade sori ayelujara lẹyin iku rẹ, Joshua n kọ orin ọjọ ibi fun ara rẹ pe "Happy Birthday to you...."