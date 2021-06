T.B Joshua: Ọ̀pọ̀ Pásítọ̀ Náìjíríà ló rí T.B Joshua bíi onírọ́ àti aláwo nígbà ayé rẹ̀

6 Òkùdu 2021

Oríṣun àwòrán, Others

Yoruba ni ta ba ku laa dere, eeyan ko sunwọn laaye.

Pasitọ Ijọ Synagogue Church of All Nations, Wolii Temitope Balogun Joshua to dagbere faye ni ọpọ eeyan n kọrin re ki lẹyin iku rẹ pe oloore lọ.

Amọ ni ọpọ igba, ni ọrọ nipa agba wolii naa ti fa awuyewuye, ti wọn si n beere pe ṣe lootọ ni Woli naa jẹ iranṣẹ Ọlọrun?

Lati igba ti Woli TB Joshua ti bẹrẹ iṣẹ gẹgẹ bi eniyan Ọlọrun ni ọpọlọpọ eniyan ti ma n tẹle fun itusilẹ lọwọ ẹmi okunkun, igbala ẹmi wọn ati iṣẹ iyanu.

Kaakiri orilẹede agbaye si ni awọn eniyan ti maa n wa si ile ijọsin rẹ fun igbala ati iwosan, ti ọpọlọpọ ṣi n jẹri si pe agbara rẹ daju.

Amọ ọpọlọpọ awọn pasitọ miran lo ri Joshua nigba aye rẹ, gẹgẹ bi onirọ, to kan n fi orukọ Ọlọrun jẹun ati ẹlẹgbẹ okunkun to n lo agbara ẹmi okunkun ati awọn alawo lati fi ṣe iwosan.

Diẹ lara aero awọn ojisẹ Ọlọrun miran ree nipa TB Joshua lasiko to wa loke eepẹ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Blessing Olajide: Ẹ̀bí akẹ́kọ̀ọ́jáde fásitì Ilorin tí wọn pa ṣàlàyé ikú rẹ̀

Iranṣẹ esu ni TB Joshua to fẹ da ijọ Ọlọrun ni Naijiria ru - Pasitọ Chris Okotie

Ẹni akọkọ to kọkọ tako TB Joshjua ni Pasitọ Chris Okotie, ti ijọ Household of God, nigba to ṣe apejuwe rẹ gẹgẹ bi iransẹ esu lagbaye, to fẹ da ijọ Ọlọrun ru ni Naijiria.

Okotie ti ko fi igba kan sọ ọrọ TB Joshua ni rere sọ wi pe, o n ṣiṣẹ pẹlu agbara ẹmi okunkun lati sọ agbara ijọ ni Naijiria di okunkun nitori ifẹ esu ni ohun ṣe.

Bakan naa ni Pasitọ naa ko fi ẹhọnu rẹ bo, nigba ti o ri fidio ti Pasitọ Chris Oyakhilome ati TB Joshua ti n gbadura fun arakunrin kan to rọ lapa rọ lẹsẹ.

Oríṣun àwòrán, rev.chrisokotie/Instagram

Ohun ti Chris Okotie sọ nigba naa ni pe, o ṣeun ni aanu pe Chris Oyakilhome n ṣepọ pẹlu TB Joshua.

O si tẹnumọ pe ẹlẹgbẹ okunkun ni pasitọ naa, to si bu ẹnu atẹ lu bi wọn ṣe n pe e ni ''Emmanuel'', orukọ ti wọn n pe Jesu Kristi, to jẹ adari gbogbo ijọ Kristẹni lagbaye.

TB Joshua kii ṣe ara wa, ẹlẹgbẹ okunkun ni - Pentecostal Fellowship of Nigeria

Oríṣun àwòrán, PFN

Lasiko ti ẹgbẹ ọmọlẹyin Kristi ni Naijiria, Pentecostal Fellowship of Nigeria dahun si ija laarin TB Joshua ati Chris Okotie, ni wọn sọ wi pe TB Joshua kii ṣe ara awọn ọmọlẹyin Kristi ni Naijiria.

Bisọọbu Mike Okonkwo, to jẹ adari ẹgbẹ Pentecostal Fellowship of Nigeria nigba naa ni TB Joshua kan n farapẹ awọn ọmọlẹyin Kristi ni Naijiria ni, kii ṣe ara wọn rara.

O wa kilọ fun un pe ko ma pe ara rẹ ni ara ijọ Pentecostal lorilẹede Naijiria.

Oríṣun àwòrán, Others

Ninu ọrọ tirẹ, Pasitọ ijọ Revival Assembly Church ni ipinlẹ Eko, Anselm Modubuku ni ko si otitọ ninu ọrọ ti TB Joshua sọ wi pe ati inu iya oun ni oun ti di atunbi, ti o si ti ṣi ọpọlọpọ onigbagbọ ni ọna iye.

Bakan naa ni pasitọ ijọ Word of Life Bible Church, Ayo Oritsejafor ni ilu Warri ni oun ko mọ oun ti awọn ara ilẹ Amẹrika ri lara TB Joshua, ti wọn fi n wọ tẹle nitori oun tikararẹ ko ni ẹni to mọ igba to fi aye rẹ fun Jesu, tabi ta ni pasitọ rẹ.

Eniyan Ọlọrun ni TB Joshua, kii ṣe eniyan lasan - Ọmọ Ijọ T.B Joshua

Oríṣun àwòrán, fACEBOOK/T.B Joshua death

Ara ijọ Synagogue Church of All Nations, to ti tun jẹ ọrẹ timọ timọ si TB Joshua, Oye Ogunwale ni ahesọ ni gbogbo ọrọ ti awọn eniyan miran n sọ nipa rẹ, paapaa awọn pasitọ ni Naijiria.

Ogunwale ni eniyan Ọlọrun ni TB Joshua, ti ko si ni ohun ikọkọ tabi agbara okunkun kankan nitori oun ti mọ lati bi ọdun mẹwaa ṣẹyin.

O ni awọn to n sọrọ rẹ ni aida ni awọn ti ko ri iwosan gba nigba ti wọn lọ si ile ijọsin rẹ, amọ o fi n da awọn eniyan loju wi pe o kere tan, TB Joshua n wo awọn alaisan HIV/Aids bii mẹwaa san ni ọṣẹ kan.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Snail Slim Soap: Wo ọ̀pọ̀ àǹfààní tó wà nínú lílo ọ̀ṣẹ tí wọn fi omi ìgbín ṣe láti fọ ojú?

Ogunwale ni o ṣe ni laanu wi pe ọrọ TB Joshua dabi ti oloye Obafemi Awolowo, to jẹ wi pe lẹyin iku rẹ ni awọn eniyan ṣẹṣẹ rii gẹgẹ bi olori to dara.

O ni igbagbọ ni wọn fi n ri iwosan gba ni ọdọ TB Joshua, amọ ẹni ti ko ba ri idariji gba lati ọdọ Ọlọrun, ko le e ri iwosan gba lọdọ rẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí: