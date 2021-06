TB Joshua dead: Ikú TB Joshua, Ọmọ Pasitọ Enoch Adeboye, Dare àti àwọn Pásítọ̀ jàǹkàn-jànkàn tí ikú wọn tí mí orílẹ̀èdè Naijiria

6 Òkùdu 2021

Iyalẹnu ati ibanujẹ ọkan ni awọn eniyan fi gbọ iroyin iku gbajugbaja Woli TB Joshua to ni ile ijọsin Synagogue Church of All Nations [SCOAN] to wa ni ilu Eko ni orilẹede Naijiria.