Prince Harry and Meghan: Ọmọbakùnrin Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sí, Harry àti ìyàwó rẹ̀ bímọ tuntun

6 Òkùdu 2021

Oríṣun àwòrán, Misan Harriman/The Duke and Duchess of Sussex

Lati igba naa wa ni wọn ti n Ọbabinrin Elizabeth ni Lilibet, ti ọk rẹ Duke ti Edinburgh to jade laye laipẹ yii naa n pe bẹẹ gẹgẹ bi orukọ to ni ifẹ si.

Bakan naa ni Ọmọọba Harry fikun pe awọn tun sọ orukọ ọmọ naa ni Diana lati fi bu ọla fun iya oun to papoda ninu ijamba ọkọ ni dun 1997, nigba ti Harry wa ni ọmọ ọdun mejila.

Ọmọọbabinrin Charlotte to jẹ ibatan Lili, to si jẹ ọmọ ẹgbọn Harry naa n jẹ orukọ Diana lati bu ọla fun mama wọn to papoda naa.