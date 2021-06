Igangan Attacks: Akeredolu àtàwọn Gómìnà Yorùbá fòntẹ̀ lu Amọtẹkun alájùmọ̀ṣe

Aṣẹ tuntun yii ko si sẹyin ikọlu to waye sawọn araalu Igangan ni ijọba ibilẹ Ibarapa ni ipinlẹ Oyo lọjọ Abamẹta.

Bẹẹ naa ni wọn dana sun aafin Ọba, awọn ọkọ araalu to fi mọ ile epo kan.

O wa ṣapejuwe ikọlu to waye ni Igangan gẹgẹ bi ohun to buru jai, to si n tọwọ bọ ni loju lati le wa ija.