TB Joshua: Ọba Arigidi ní àwọn kò ní ró òkú wòlíì náà torí ó tí sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó jẹ mọ́ ikú rẹ̀ sẹ́yìn

Kabiyesi ilu Arigidi Akoko, to jẹ ilu abinibi oloogbe Temitọpẹ Joshua ti sọ pe ifẹ gbogbo ọmọ ilu naa ni pe ki wọn o sin oku gbajugbaja wolii naa sibẹ.

Ninu ọrọ to ba BBC sọ, Zaki ilu Arikidi, Ọba Yisa Olanipekun sọ pe awọn iranṣẹ Ọlọrun nla bi Mose Orimọlade, Ayọdele Babalọla, Samson Ọbadare, ni wọn sin si ilu abinibi wọn.

Lori iroyin to n lọ ni ori ayelujara pe awọn ara ilu Arigidi fẹ ẹ wa idi iku to pa Joshua, Ọba sọ pe ko si nkan to jọ iwadii kankan.