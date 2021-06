Igangan Attacks: Makinde ní òun ṣetán báyìí láti ró àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ àtàwọn míí lágbára

Lasiko abẹwo yii, Makinde kan si mọlẹbi awọn eeyan to fi ara gba nibi iṣẹlẹ to waye l'opin ọsẹ to kọja naa.

Lara awọn to kọwọrin pẹlu rẹ ni awọn aṣoju ijọba ipinlẹ Ọyọ, to fi mọ adari ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Ọyọ, Hon. Adebo Ogundoyin, ẹni to bẹnu atẹ lu ofo ẹmi ati dukia lagbegbe naa.O fi kun ọrọ rẹ pe ijọba ti ṣe awari awọn igun to ku diẹ kaato, gẹgẹ bo ṣe n ke si awọn eeyan lati fun ijọba rẹ ni anfani lati mu ki ohun gbogbo tuba, ki o si tuṣẹ bo se wa tẹlẹri, lai si ibẹru.