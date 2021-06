Zamfara Abduction: Agbébọn jí ọ̀pọ̀ èèyàn gbé, tó fi mọ́ ọ̀gọ́ta obìnrin àtàwọn ọmọ wẹ́wẹ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Nigba to n fidi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC, asoju-sofin kan lati ipinlẹ Zamfara sọ pe wọn ji awọn obinrin gbe ni abule Manawa.

Bi o tilẹ jẹ pe ko si ẹni to le sọ pato iye eeyan tawọn agbebọn naa mu nigbekun, amọ akọsilẹ fihan pe obinrin to to ọgọta ni wọn ko ri lawọn abule naa.