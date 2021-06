Umoja Women‘s Village: Ìlúbìnrin tó gbajúmọ̀, àmọ́ tí kò fi ààyè gba ọkùnrin

Bẹẹ ni ọrọ ri pẹlu ilu kan, to jẹ kikida obinrin lo n gbe ibẹ amọ ti wọn ko gba ọ̀kunrin kankan laaye lati maa gbe pẹlu wọn.

Orukọ ilu naa ni Umoja, o si jẹ abule kan ni orilẹ-ede Kenya ti oriṣiriṣi àwọn obìnrin to bọ lọwọ ifiyajẹni ọkùnrin n gbe.

Bawo ni ilubinrin Umoja se waye?

Ọdun 1990 ni obìnrin mẹẹdogun kan da abule naa silẹ, lẹyin ti wọn bọ lọwọ awọn ọmọ ogun ilẹ Gẹẹsi to n fi ipa ba wọn lo pọ.

Diẹ diẹ si ni èrò n pọ si ni abule naa, ti wọn si maa n gba àwọn obinrin to ba wa sa pamọ nitori iwa ipa ninu igbeyawo laaye nibẹ.

Ko yọ àwọn ọmọdebinri naa silẹ, to ba sa kuro ni ilu wọn nitori ki wọn o ma ba fi fun ọkọ.

Bakan naa ni awọn obinrin to ba sa fun abẹ́ dida ati ifipa báni lopọ pẹlu iwa ipa ati ifiyajẹni lọwọ ọkunrin maa n lọ tẹdo si abule naa.

Oríṣun àwòrán, The State

Lara àṣà àwọn eeyan ẹ̀yà naa si ni pe, ko si nkan to buru ninu ki wọn fi ipa ba obinrin lopọ, tabi ki wọn o fi ọmọdebinrin fun ọkọ tabi da abẹ́ fun.

Obìnrin kan ti wọn n pe ni Rebecca Lolosoli, to jẹ ẹ̀yà Samburu, lo jẹ adari àwọn to da abúlé Umoja silẹ.

Lẹyin ti oun fúnra rẹ bọ lọwọ awọn ọkunrin to lu u ni ìlùkulù nitori pe o ni ki wọn da ilu kan ti yoo jẹ ti awọn obinrin nìkan silẹ.

Igba ti wọn ba ni ki obinrin sọrọ nìkan ni wọn gbọdọ sọrọ l'ori ohun to n lọ.

Gẹgẹ bi ìtàn ṣe sọ, ìlú Samburu ni gbogbo àwọn to kọkọ de ilu Umoja ti wa.

Amọ nigba to ya, awọn obinrin ati ọmọdebinrin to gbọ nipa 'aabo' to wa nibẹ bẹrẹ si ni darapọ mọ wọn lati kọ nipa bi wọn ṣe n ṣe òwò.