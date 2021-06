Buhari in Lagos: Ohun tí ààrẹ fẹ́ wá ṣé lásìkò àbẹwò ọlọ́jọ́ kan rẹ̀ sí Èkó rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Loni ni ipinlẹ Eko yoo gbalejo aarẹ orileede Naijiria, Muhammadu Buhari to n bọ wa ṣe abẹwo ọlọjọ kan sipinlẹ naa.

Reluwe yii, to wa ni agbegbe Ebutte Meta la gbọ pe wọn bẹrẹ iṣẹ lori rẹ lati ọdun 2017.

Ibudokọ reluwe Mobolaji Johnson yii ni ibudo reluwe to tobi julọ ni iwọ oorun Afrika, to si le gba to ẹgbẹrun mẹfa ero.