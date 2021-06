Democracy Day: Wo ipa mánigbàgbé Obasanjo, Yar‘adua, Jonathan àti Buhari ní Nàíjíríà

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Ni meni meji, diẹ ree lara awọn nkan manigbagbe ti o so mọ ijọba mẹrẹẹrin to ti jẹ ni Naijiria lati ọdun2009.

Ṣaaju ki o to bọ aṣọ ologun silẹ lati darapọ mọ oṣelu awarawa, Obasanjo ti fi igba kan dari Naijiria, to si ko ipa ribiribi nigba ogun abẹle Biafra to ja ni Naijiria.