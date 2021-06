Buhari: A má a lo òfin tó ní kí wọn mú màálù tó bá jẹ oko títí tí olówó rẹ̀ yóò fi sanwó

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Aarẹ Buhari woye ọrọ yii lasiko to n kopa lori eto ifọrọwerọ kan pẹlu ileesẹ mohunmaworan kan, to si ni ijọba yoo kan si wọn nibamu pẹlu ede ti wọn gbọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Tẹ ba jẹ kawọn eeyan lọ sisẹ ninu oko wọn, ebi yoo pa ilu, tijọba yoo si wọ wahala nla, eyi ti a ko fẹ ko sẹlẹ nitori a ti koju isoro to ga to."

Mo ti sọ fawọn gomina lati lọ pese aabo si ipinlẹ koowa wọn

Darandaran ti ẹran rẹ ba jẹ oko oloko, ko sanwo rẹ ni

Awọn Fulani to n wa lati orilẹede Mauritania atawọn agbegbe miran si jọ awọn ọmọ orilẹede yii, eyi to mu ki awọn eeyan maa mu omulomu

Ma pada sinu oko mi, ti mo ba fi ipo aarẹ silẹ

Nigba to n sọrọ lori ohun to kan to fẹ se to ba kuro nipo aarẹ tan, Muhammadu Buhari ni oun ko pa oko oun ti , oun si setan lati pada sibẹ.