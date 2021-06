Bobrisky: Ẹyin mi ti lọ, inú ń dùn mí, ìrora yìí pọ̀ jù

wákàtí 4 sẹ́yìn

Yoruba bọ, wọn ni oju ẹni maa la, a ri iyọnu, tita, riro si la n kọ ila, to ba jinna tan, yoo si di oge.

Bayii gan an lọrọ ṣe ri pẹlu gbajugbaja ọkunrin to maa n mura bii abo, Idris Okunneye, ti ọpọ eeyan mọ si Bobrisky, lori isẹ abẹ to ṣe lati mu ki idi rẹ tobi, ko si duro daadaa nilẹ.