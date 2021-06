Ogbomoso: Wo àwọn ibùdó ìṣẹ̀ǹbáyé tó mú kí ìlú yìí gbajúmọ̀

Bakan naa la de aafin ọba Soun tilẹ Ogbomoso ati ibudo ti baba agba n gbe ko to ku, eyiun ijapa to wa ni aafin, to lo ọdun to le ni ọọdunrun laye.