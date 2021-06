Nuhu Bamaiyi Poly Kidnap: Agbébọn tún ya bo ilé ẹ̀kọ́ Poly ní Kaduna, wọn jí ọ̀pọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ lọ

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

O kere tan, akẹkọọ kan ti jade laye nigba ti awọn mẹta miran di awati lasiko ti awọn agbebọn ya bo ile ẹkọ Gbogbonse Polytechnic Nuhu Bamaiyi to wa nipinlẹ Kaduna.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Nigba to n fidi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC, Kọmisana fọrọ abẹle nipinlẹ Kaduna, Samuel Aruwan ni ijọba yoo kọkọ sewadi ohun to sẹlẹ naa, ki oun to le sọrọ siwaju.