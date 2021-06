Bobrisky: Ọpọ́ èèyàn ní àwọn ń sàárò mi lórí ayélujára àmọ́ wọ́n ń réti ikú mi torí iṣẹ́ abẹ ìdí tí mo ṣe

12 Òkùdu 2021

Gbajugbaja ọkunrin to maa n mura bii obinrin, Idris Okunneye, ti ọpọ eeyan mọ si Bobrisky, ti sọrọ lori iṣẹ abẹ to lọ ṣe si ibadi rẹ lẹnu ọjọ mẹta yii.

Ṣaaju ni Bobrisky ti kọkọ n wa ẹkun mu loju opo Snapchat rẹ, nibi to ti ṣalaye pe inu irora nla ni oun wa nitori iṣẹ abẹ naa, eyii to mu ki ọpọ awọn ololufẹ rẹ bẹrẹ si n kaanu rẹ.

Ṣugbọn o dabi pe ẹkọ ti n fi oju mumu han fun Bobrisky bayii to tun ti sọrọ loju opo Instagram rẹ, nibi to ti ṣalaye fun awọn ololufẹ rẹ nibi to ba iṣẹ abẹ naa de.