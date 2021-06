TB Joshua burial: Ìjọ Synagogue ní inú ìjọ náà ni wọn yóò sin TB Joshua sí, oṣù kéje ni wọn yóò sì sin ín

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ijọ Synagogue Church of All Nations nilu Eko ti kede akoko ati ibi ti wọn yoo sin olusọaguntan wọn to papoda laipẹ yii, Pasitọ Temitọpẹ Balogun Joshua si.