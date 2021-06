Michael Packard: Ọkùnrin kan tó bọ́ sẹnu ẹja àbùùbùtán nínú òkun sọ bí orí ṣe ko yọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹja abuubutan naa, ti wọn n pe ni Whale, lo pada pọ ọkunrin naa jade lẹnu rẹ, to si jẹ pe orunkun nikan ni ọkunrin naa Packard, fi sese.

Bi o tilẹ jẹ pe iyawo rẹ ti n bẹbẹ pe ki Packard wa isẹ oojọ miran se, amọ o ni oun ko ni lori ero lati fi isẹ bibẹ sinu omi Cape Pod silẹ, eyi to ti n se fun ogoji ọdun.

Ẹja abuubutan yii si lo maa n dagba, ti yoo si gun to mita mẹẹdogun, tii se aadọta ẹsẹ bata.

Bakan naa lo tun maa n tobi to tọọnu mẹrindinlogoji, gẹgẹ bi ajọ to wa fun ẹdawo imọ nipa ẹranko igbẹ ti wi, awọn ẹja yii to ẹgbẹrun lọna ọgọta lagbaye.