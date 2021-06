TB Joshua: Wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí òkú wòlíì yọ sí òṣèrébìnrin, Jaiye Kuti

Gbajugbaja oṣerebinrin, Jaiye Kuti sọ iriri rẹ nipa bi òkú Woli Temitope Joshua ṣe yọ si.

Oṣerebinrin, Jaiye Kuti ni oku oloogbe, Woli Temitope Balogun Joshua, to jẹ oludasilẹ ile ijọsin Synagogue Church of All Nations, yọ si oun lẹyin iku rẹ.

Ninu ọrọ to kọ si ori ayelujara Instagram rẹ, Kuti sọ pe iyalẹnu lo jẹ fun oun pe TB Joshua yọ si oun, bo tilẹ jẹ pe oun ko ri loju koroju ri nigba to wa laye.

Ọjọ karun-un, oṣu Kẹfa ni Woli naa jade laye lẹni ọdun mẹtadinlọgọta.

Oṣerebinrin naa sọ pe nise ni ori oun dide jan-in lasiko ti oku TB Joshua yọ si oun, ti oun si ri to rọra kọja lọ jẹjẹ.

"Mi o ri ri lojukoroju, sugbọn oku rẹ yọ si mi nigba to ku.

Emi nikan ni mo wa ninu yara mi ni ilu Offa, ti mo deede ri to kọja. Ori mi dide. Nkankan to dara wa nipa ẹ̀mí naa."

"Alaini ni Kristi, sugbọn o bọ́ awọn eniyan, o si n tọju gbogbo eeyan. Bẹẹ ni ìwọTB Joshua naa ṣe fun ọpọlọpọ.

Eeyan meji ni mo mọ to fi aye wọn fun Jesu ni tootọ nipasẹ rẹ̀."

Jaiye Kuti ni oun gbadura pe ki Ọlọrun tẹ Woli T. B Joshua si afẹfẹ rere.

Bakan naa, nigba to n fesi si awọn ọrọ ti awọn ololufẹ rẹ kọ si abẹ awọn nkan to sọ nípa T. B Joshua, paapaa nipa nkan ti awọn eniyan sọ nipa oloogbe nigba aye rẹ.

Jaiye Kuti sọ pe awọn erokero naa ko yọ oun silẹ. O ni oun naa gbagbọ bi awọn eeyan ṣe sọ pe Joshua kii ṣe iranṣẹ Ọlọrun tootọ.

"Gbogbo wa la jẹbi awọn ọrọ naa nípa rẹ, nitori pe a ko ri aridaju nipa iru eniyan to jẹ."

Oserebinrin naa wa n beere pe ta ni eeyan Ọlọrun gan bikose ẹni to se awọn ofin rẹ, to si jẹ pe awọn ojisẹ Ọlọrun nkan wa, to jẹ pe owo ni wọn n wa.

"Wọn ko ni fi ọrọ Ọlọrun gan bọ wa debi pe a mọ ẹni ti Ọlọrun jẹ, okoowo ni wọn n fi ẹsin Kristiẹni se.

Ni Italy, wọn maa fun wa lowo tori pe a wa sile ijọsin, wọn yoo fun wa lowo lati wa sin Ọlọrun ni amọ nibi yii, ohun gbogbo ta ni la fi n sin awọn ojisẹ Ọlọrun."

O fikun pe ọpọ eeyan ni ko mọ ofin orilẹede yii amọ wọn le ka bibeli lori lati ibẹrẹ de opin.