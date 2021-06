Tope Alabi, ìyá mi ló jẹ́, gbogbo wa la sì ti jànfàní àwọn orin rẹ̀ àmọ́ mo fẹ́ ... - Yinka Alaseyori

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Iroyin to n jade lọwọlọwọ ni pe olorin ẹmi to ti di ilumọka bayii laarin ọjọ mẹta pere, Yinka Alaseyori ti sọrọ soke si bi ogbontarigi olorin Tope Alabi ṣe sọrọ ni gbangba pe ko tọ ki o pe Ọlọrun ni "Oniduro Mi". O ti fi ọrọ ranṣẹ si Tope Alabi ati gbogbo eeyan.

Lo ba tun fi adura bọ ẹnu fun gbogbo awọn to n ṣe iṣẹ to jẹ ọna to tọ pe: "gbogbo ẹyin tẹ n ṣe iṣẹ ọna to tọ to n mu ounjẹ wa sori tabili yin, ẹ o maa lowo sii ni".