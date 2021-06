Alberto Sánchez Gómez: Bí ọkùnrin kan ṣe dèrò ẹ̀wọ̀n ọdún 15 lẹ́yìn tó pa ìya rẹ̀ tó sì tún sè é sí ọbẹ̀ jẹ

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Arakunrin kan lati ilẹ Spain ti ri ẹwọn ọdun marundinlogun he lẹyin to pa iya rẹ to si tun se e jẹ.