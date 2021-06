Sunday Igboho: Láti ọjọ́ Ajé lọ, màá bẹ̀rẹ̀ sí ṣa agbébọn jáde nínú igbó Yorùbá

wákàtí kan sẹ́yìn

Sunday Igboho fi ikilọ yii sita lasiko ifọrọwerọ to se ninu fidio kan to se pẹlu agbẹnusọ rẹ, o fikun pe oun kii kan sọrọ lasan, oun yoo sisẹ tọ ọrọ ti oun ba sọ lẹyin.

Tẹ ba mọ ẹni to ba fun mi ni owo pe ki n pa ijaguru fu idasilẹ Yoruba Nation ti, ẹ jade lati sọrọ bayii. Ko si iru owo to le mu ki n dakẹ lati ja fun ominira Yoruba.

"N ko sọnu o, a ti fẹrẹ de ilẹ ileri, gbogbo awọn to n tẹle mi lọ si iwọde, aabo to daju wa fun yin. Ko si ọlọpaa to le mu yin, ẹtọ wa la n beere, ko si sẹni to le dẹru ba wa lori ilẹ baba wa.