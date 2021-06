Ibadan Hoodlums Fracas: Ẹ̀mí OPC méjì bọ́, ọ̀kan wà ní ‘Coma’, wọn jó ọ̀pọ̀ dúkìá

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Lẹyin ọjọ kansoso pere ti wahala waye ladugbo Iwo Road nilu Ibadan, eyi to mu ẹmi lọ, rogbodiyan miran tun ti bẹ silẹ nilu naa loru mọju ọjọ Ẹti.

Koda, agbẹnusọ fun ileesẹ ọlọpaa ipinlẹ Oyo, Olawale Osifeso ti fidi isẹlẹ naa mulẹ, amọ ko le sọ iye ẹmi to ba laasigbo naa rin.

Bawo ni isẹlẹ yii se waye:

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori rogbodiyan naa, oludari ẹgbẹ OPC nipinlẹ Oyo, igun ti Gani Adams, Rotimi Olumo salaye pe ni bii deede aago mejila oru ni awọn ọmọ isọta wa ka awọn mọ ọọfisi awọn.

O ni tẹlẹ tẹlẹ ni awọn ọmọ isọta naa ti maa n ja awọn eeyan lole ladugbo naa pẹlu ọbẹ, ti alẹ ba ti lẹ ni deede aago mẹwa, ti wọn yoo ja owo gba, to fi mọ foonu ati dukia mii lọwọ awọn eeyan to n rin lọ.

"Ẹni to jẹ olori OPC nibẹ ti lọ fi ẹjọ awọn ọmọ isọta yii sun ni agọ ọlọpaa to wa ni Mokola amọ ohun to fa isẹlẹ akọtun yii ni pe awọn ọmọ isọta naa lọ ji ọkada gbe loru mọju ọjọbọ.