Baba Ijesha: Iyabo Ojo rí mí fín lórí ọ̀rọ̀ Baba Ijesha, ó pa fóónú mọ́ mí lẹ́nù

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Gbajugbaja Oṣere ni Naijiria, Deji Aderemi ti ọpọ eniyan mọ si Ọlọfaina ti bẹ Iyabo Ojo ati awọn miran ti ọrọ kan pe ki wọn dariji Baba Ijesha lori ọrọ ifipabanilopọ ti wọn fi kan an.

Olofaina sọ bẹẹ lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ ni ileẹjọ ti igbẹjọ Baba Ijesha tio waye ni Ọjọbọ.

Gbajugbaja oṣere naa fikun wi pe igbiyanju oun lati ba Iyabo Ojo sọrọ lori iṣẹlẹ naa lo jasi pabo, to si sọ fun oun pe ki oun bọ silẹ nibẹ gẹgẹ bi esi to fun oun, ko to di wi pe o pa foonu mọ oun lẹnu.