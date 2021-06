Sheikh Gumi VS Nigerian Army: Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS fi ìwé pe Gumi, ohun táa mọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí rèé

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọtẹlẹmuyẹ orileede Naijiria DSS ti kesi olori ẹsin Islam kan Sheikh Gumi lati wa ṣalaye ara rẹ lori awọn ọrọ kan to sọ.

Ni Ọjọbọ ni wọn fiwe pe to si ti yọju si wọn ni ọfisi wọn to wa ni ilu Kaduna .

Tukur sọ pe lootọ ni Gumi dahun si ipe awọn ileeṣẹ ọtẹlẹmuye nitori ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe pẹlu ileeṣẹ iroyin Arise TV.

Ki gaan lọrọ ti Gumi sọ

Ọrọ Gumi to sọ ni idahun si ibeere lori eto naa ni pe awọn ọmọ ogun Naijiria n lẹdi apo pọ pẹlu awọn janduku ajinigbe to n da omi alaafia Naijiria ru.

Nkan ti Gumi sọ yi jẹ nkan ti ko dun mọ ileeṣẹ ọmọ ologun ninu ti wọn si fesi pada pe ọrọ to sọ jẹ eleyi to le da wahgala silẹ to si jẹ ibanilorukọ fawọn.