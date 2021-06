Nigerian Cryptocurrency: Báwo ni ilé ẹ̀kọ́ Kano yìí ṣe ń gbà Crypto lọ́wọ́ òbí akẹ́kọ̀ọ́

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Arakunrin Sabi'u fi igbesẹ tuntun yii to awọn akọroyin leti to si ni ileẹkọ New Oxford Science Academy to wa ni Chiranchi finufẹdọ fẹ ṣe bẹẹ ni.