Nigerians in Oman: Ìgbe àwọ́n ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Oman tú àṣìrí igbèkùn tí wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Nkan bii aadọrun ọmọ Naijria to n gbe ni orilẹede Oman ni awọn ti ko si wahala bayii toripe wọn ko rib ṣe atunṣe iwe irina nigba ti iye saa ti ofin fun wọn lanfani lati lo pe paapaa lasiko yii ti orilẹede naa wa labẹ ofin isede latari Covid-19.

Ninu iwadi kan to ṣe pẹlu BBC, Abdulkadir Abdulwahab ni ọpọ awọn gan lo wa ni bebe ki ati padanu iṣẹ ti wọn n ṣe lawọn ileeṣẹ lorilẹede naa toripe wọn o ni iwe igbelu.

Gẹgẹ bi Abdulkadir ṣe sọ iṣẹlẹ yii ti sọ wọn sinu ọpọlọpọ hila-hilo tori aini iwe igbelu tabi iwe irina ti saa to yẹ ki wọn loo fun ṣi ku lee ko wọn si wahala.

O ṣalaye pe Naijiria ti wa lara awọn ibi aiwọ lagbaye. "Ẹnikẹni to ba si lọ si Naijiria ko lee pada wọ ibi mọ".

Amọ, o ni ofin yii ko kan awọn oṣiṣẹ Naijiria to wa ni ileeṣẹ Naijiria lọhun. "Ko si bibẹgi dina tiwọn lati rinrinajo pada wọ Oman lati maa ṣiṣẹ fun awa ọmọ Naijira".

Ẹwẹ, ileeṣẹ to n ri si ọrọ awọn ọmọ Naijiria to wa lẹyin odi sọ pe awọn ko mọ rara nipa ohun ti wọn n la kọja nibẹ.

Ọga agba ajọ naa, Abike Dabiri Erewa ba ọfiisi to n ṣeto iwe irina sọrọ ati minisita to n ri si ọrọ abẹle lori ọrọ iṣoro ti wọn n koju pẹlu erongba lati ran awọn ọmọ Naijiria to n koju iṣoro aini lorilẹede miiran.