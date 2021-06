Baba Ijesha: Yomi Fabiyi rọ Iyabo Ojo láti gba àlááfíà láàyè

wákàtí kan sẹ́yìn

Yoruba ni arẹmaja kankan ko si, amọ ajamarẹ ni ko sunwọn nitori ẹni to ba se ohun to dun mọ ni, le pada se ohun ti yoo dun ni.

Bẹẹ ni ọrọ ri bayii laarin awọn osere tiata meji to n tahun sira wọn lori ọrọ Baba Ijesha, eyiun Yomi Fabiyi ati Iyabo Ojo.

Bakan naa ni ileẹjọ ti gba oniduro Baba Ijesha, eyi to tako awọn erongba Iyabo Ojo, ti ọpọ araalu si ti bẹrẹ si yọ suti ete si oserebinrin ọhun

Fabiyi, ninu ọrọ tuntun to kọ soju opo Instagram rẹ kede pe oun ti dari jin Iyabo lai naani awọn kobakungbe ọrọ to ti sọ si oun saaju.

Oserekunrin naa ni bi ala ni awọn isẹlẹ to waye lori ọrọ Baba Ijesha naa n se oun, ti oun ko si lero pe oun ati Iyabo Ojo le taporogan sira awọn laelae.

"Eeyan daadaa ni Iyabo Ojo, ọrọ to sẹlẹ si n dun mi bii egbo ninu ọkan mi, n ko fẹ ba ọ ja tabi binu si ọ latinu ọkan mi wa.

N ko si le sọ pe o kii se eeyan gidi mọ nitori awọn isẹlẹ to waye yii tabi ki n sẹ nipa iru eeyan to jẹ amọ mo ti forijin ọ nipa awọn ọrọ kabiti to sọ si mi."