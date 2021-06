Baba Ijesha: TAMPAN ní Iyabo Ojo, Nkechi Blessing àtàwọn míì tó bá tàbùkù ẹgbẹ́ rugi oyin

Ohun to n sẹlẹ yii ti nipa ti ko dara lori orukọ rere wa, to si le tẹsiwaju lati sakoba fawọn osere tiata ti ko ni sna isẹ aje miran yatọ si ere tiata Yoruba.

Nkechi Blessing naa ti dara pọ mọ iwa buruku yii to n tako ẹgbẹ wa, ta si n sọ pe O to gẹẹ."

Ero Olofana kii se ero ẹgbẹ TAMPAN

TAMPAN ni awọn ohun to se pataki ki osere tiata kan to de ipo giga ni talẹnti rẹ, idanilẹkọ to gba ati afojusun lati mọ ohun to nwa.