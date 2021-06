Jacob Zuma: Iléẹjọ́ tó gá jùlọ ní South Africa sọ̀ aarẹ́ àná sẹ́wọ̀n oṣù mẹ́ẹ̀dógún

Wọn ni Jacob Zuma fi aake kọri lati yọju siwaju igbimọ olugbẹjọ kan to n tanna wadi ẹsun iwa ajẹbanu ti wọn fi kan nigba to wa nipo aarẹ orilẹede naa.

Ọpọ ẹsun ajẹbanu ni wọn we mọ Zuma lọrun lasiko to wa lori oye, eyi to pari ọdun 2018.

Ninu igbẹjọ miran, Zuma ti bẹbẹ losu to kọja pe oun ko jẹbi ẹsun iwa ajẹbanu kan ti wọn fi kan ninu igbẹjọ owo to to biliọnu marun dọla to yẹ ki wsn fi ra eroja ijagun lati ọdun 1990 siwaju.