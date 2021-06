Baba Ijesha: Iya Rainbow ní Princess ń sá ní iléẹjọ́ báyìí lẹ́yìn tọ́rọ̀ di ariwo tán

Mama Rainbow ti kopa ninu ere to le ni ẹẹdẹgbẹta

Ọpọ eeyan lo ti n kọminu nipa laasigbo to n waye lagbo osere tiata Yoruba, paapaa bi awọn agba ati ọjẹ wẹwẹ osere se n tako ara wọn lasiko yii.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ọpọ oṣere tiata bii Yomi Fabiyi lo tako Iyabo Ojo lori ọrọ naa, to si ti fa ede aiyede nla silẹ laarin wọn, to fi mọ Bukky Black, Legemiami ati awọn miran.

Amọ Nkechi Blessing lo ti n sọrọ tako igbesẹ naa, to si n gboju agan si agba osere kan, Jide Kosoko, ẹni to jẹ ọkan lara igbimọ majẹobajẹ ẹgbẹ TAMPAN to kede ijiya ẹsẹ oserebinrin mejeeji naa.