Baba Ijesha: Ebun Oloyede ní àwọn ọmọ ẹgbẹ TAMPAN ní ẹgbẹ́ fòfin dè láti máṣe bá Iyabo Ojo àti Nkechi Blessing ṣiṣẹ́ papọ̀

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Olaiya lo ṣiṣọ loju ọrọ naa lori eto kan to ti fọrọ jomitoro ọrọ pẹlu BBC Yoruba.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ṣaaju ni Nkechi ati Iyabo ti kọkọ sọrọ kobakungbe si awọn agba ẹgbẹ TAMPAN loju opo Instagram wọn, lori awọn ọrọ kan to ti ṣẹlẹ ṣaaju, paapaa lori ọrọ baba Ijesha.

Ẹwẹ, ni ti ijiya to wa fun awọn oṣẹre tiata Yoruba to ba tasẹ agẹrẹ, Olaiya sọ pe Aarẹ ẹgbẹ TAMPAN, Bola Amusan, ta tun mọ si Mr Latin, nikan lo le sọ irufẹ ijiya to yẹ fun wọn.