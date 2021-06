Auxillary Kidnap Attempt: Akọ̀wé ẹgbẹ́ PMS ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọhún ni kò jẹ́ kí wọ́n rí Auxilliary gbé lọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Akọwe agba fun ajọ to n ri si akoso awọn ibudokọ, Oyo Park Management System (PMS) nipinlẹ Oyo, Comrade Oluwatomiwa Omolewa ti sọrọ lori isẹlẹ kan to waye lọjọ Isẹgun lori alaga ajọ naa.

Omolewa ṣalaye fawọn akọroyin pe awọn ọmọ ẹgbẹ PMS ni ko jẹ kawọn eeyan ọhun ri Auxilliary gbe lọ ni ọọfisi wọn to wa ni adugbo Podo-New Garage nilu Ibadan

Akọwe ẹgbẹ PMS ni awọn ọmọ ẹgbẹ naa lo gbe ija ko awọn to fẹ mu Auxilliary, nigba ti wọn sọ pe ọga agba ọlọpaa ni Naijiria lo paṣẹ pe kawọn wa mu eekan tẹlẹ ninu ẹgbẹ awakọ ero nipinlẹ Oyo naa.

''O tiẹ ya wa lẹnu pe ko si ọlọpaa kankan lati ipinlẹ Oyo ninu awọn to ni ọga ọlọpaa Naijiria lo ni kawọn wa mu Auxilliary wa.

Nigba to n dahun ibeere lori boya bi wọn ṣe fẹ mu Auxilliary nii ohun ṣe pẹlu iṣẹlẹ ipaniyan to mu ẹmi Rahmon Azeez atawọn meji mii lọ ni Iwo Road laipẹ yii, Omolewa ni ko si ohun to jọ bẹẹ rara.