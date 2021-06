Nnamdi Kanu: Àwọn àgbà Yorùbá ní ọ̀rọ̀ Sunday Igboho kò papọ̀ mọ́ ti olórí ikọ̀ IPOB

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Yoruba ni iku to n pa ojugba ẹni, owe nla lo n pa fun ni.

Idi ree ti awọn eeyan kan nilẹ Yoruba fi n bẹru pe nibayi tijọba apapọ ti gbe Nnamdi Kanu, tii se asaaju ikọ ajijagbara IPOB, o seese ki wọn mu Sunday Igboho naa, to jẹ asaaju awọn eeyan to n pe fun idasilẹ Yoruba Nation.

Nnamdi Kanu ni olori ikọ ajijagbara to n pe fun idasilẹ orileeede awọn ẹya Igbo ti wọn pe ni Biafra.

Ọba Adetokunbo Tejuosho ni ọrọ Kanu ati Igboho yatọ sira:

Ninu awọn to ba BBC Yoruba sọrọ ni Ọba Adetokunbo Tejuosho tii se Olu ti Orile Kemta ati Basorun Seinde Arogbofa, to jẹ akọwe fun ẹgbẹ Afenifere.

Ninu ọrọ ti wọn sọ, awọn mejeeji ni bayi ti wọn mu Nanamdi Kanu, ohun to ku ni ko lọ siwaju adajọ lati wi tẹnu rẹ.

Oba Adetokunbo, nigba to n salaye afiwe ati iyatọ to wa laarin eto ipolongo ti Kanu n ṣe fun idasilẹ Biafra pẹlu ti Sunday Igboho to fẹ idasilẹ Oduduwa Nation, oriade naa ni ọrọ awọn mejeeji ko jọ ara wọn.