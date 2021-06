Ajaawa Mayhem: Tá ló rán ‘ọlọ́pàá‘ wà láti Abuja to yìnbon pá èèyàn méjì, tí mẹwàá míì f'arapa

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Nigba to n ba awọn akọroyin sọrọ ni ọjọ Iṣẹgun, alaga ijọba ibilẹ Ogo Oluwa, ti ibujoko rẹ wa ni Ajaawa, Arakunrin Seun Ojo ni awọn ọlọpaa to wa ṣiṣẹ forukọ silẹ lagọ ọlọpaa to wa ni Ajaawa ati ni ọdọ ọga agba ọlọpaa agbegbe naa.