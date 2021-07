Sunday Igboho: Olugbon ní ìjọba gbọdọ̀ sọ ẹni tó wà ní ìdí ìkọlù ilé Sunday Igboho

Olugbọn ti Orile Igbọn, to tun jẹ igbakeji alaga igbimọ lọbalọba nipinlẹ Oyo, Oba Francis Olusola Alao, ti rọ Oloye Sunday Adeyemo ti ọpọ mọ si Sunday Igboho lati se mẹdọ na, lori iwọde idasilẹ Yoruba Nation ọjọ Satide niluu Eko.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Kabiyesi Olugbọn ṣalaye pe Igboho atawọn eeyan rẹ gbọdọ sun iwọde naa siwaju pẹlu bi awọn agbebọn ṣe kọlu ile rẹ lagbegbe Soka niluu Ibadan.

Olugbọn rọ Igboho lati bu omi suuru mu diẹ, lati wo ohun to n ṣẹlẹ pẹlu bi wọn ti kọlu ile rẹ nidaji ọjọbọ, ki wọn to tun tẹ siwaju pẹlu iwọde to n bọ niluu Eko.