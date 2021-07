Laduni Idowu Giwa-Osagie: Ọ̀rẹ́ Laduni sọ pe ìwúrí ni bí ọ̀rẹ́ òun ṣe di ọlọ́mọ láyé

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ko pẹ to ṣe igbeyawo, to ni oyun ni ẹni ọdun mọkandinlaadọta, to si bi ọmọ naa ni Ọjọ Karundinlọgbọn, Oṣu Kẹfa, ọdun 2021, ki o to pe ẹni aadọta ọdun.