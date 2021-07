Sunday Igboho: Ọwọ́ àwọn afurasí ‘Sọ́jà’ tó kọlu ilé Igboho kò ri mú

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Agbẹnusọ fun Igboho, Olayomi Koiki sọ ninu fidio kan to fi lede loju opo Facebook rẹ ṣalaye pe awọn janduku kan yabo ile Igboho nibi to sọ pe wọn ti pa eeyan.

Lara awọn mọto to sọ pe awọn afurasi janduku naa bajẹ ni ọkọ olowo iyebiye G-Wagon, Prado Jeep atawọn ọkọ miran to wa ninu agbala rẹ

Koiki ni awọn afurasi sọja to yabo ile naa ko gbogbo owo to wa ni ile Ighoho lọ. O ni oriṣiiriṣii ọta ibọn lo wa nilẹ tawọn janduku agbebọn ọhun lo nile Igboho.

Gbogbo awọn to wa ninu ile Igboho ni wọn jigbe lọ to fi mọ awọn to n dana ounjẹ ni ile rẹ to wa ni Soka,'' Koiki ṣalaye.