Nnamdi Kanu - Ìjọba Gẹ̀ẹ́sì ní òun yóò pèsè ìrànwọ́ tó yẹ́ fún olórí IPOB lórí ìgbẹ́jọ rẹ̀

1 Agẹmo 2021, 09:36 WAT

Ijọba Ilẹ Gẹẹsi ni oun yoo beere alaye ni ọwọ ijọba Naijiria lori idi to se fi panpẹ ọba mu Nnamdi Kanu, to jẹ adari ikọ IPOB to n pe fun ominira ilẹ Biafra.