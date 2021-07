Sunday Igboho: Ọmọ odó làwọn agbébọn fi fọ́ ìlẹ̀kùn wọlé gbẹ̀mí, ba dúkìá jẹ́ nílé ajìjàgbara

BBC Yoruba lọ sile Oloye Sunday Igboho to wa ni adugbo Soka, nilu Ibadan ni aarọ Ọjọbọ lati mọ bi ikọlu si ile rẹ se waye.

Bi o tilẹ a ko ri Igboho ninu ile, sibẹ, ko si ẹnikẹni to setan lati sọ ibi ti ajijagbara naa wa, amọ iroyin kan ti ko fi ẹsẹ mulẹ ni se lo sadede poora lasiko ti awọn agbebọn naa de.

A ba awọn eeyan kan ninu ile ọhun, ti wọn si mu wa kaakiri lati foju se mẹrin ọsẹ to waye nibẹ amọ ko si ẹnikẹni to ba wa sọrọ nibẹ.

Ninu irinajo wa yika inu ati agbala ile Sunday Igboho naa, a gbọ itakurọsọ ti awọn eeyan to wa nibẹ n se, ti wọn si n sọ laarin ara wọn pe eeyan marun lo ba isẹlẹ naa rin.

Bakan naa la ri abawọn ẹjẹ ni ọna mẹta ninu ile naa, eyi to fidi rẹ mulẹ pe awọn eeyan fara gbọgbẹ tabi ki ẹmi wọn bọ ninu isẹlẹ naa.

Bakan naa la ri pe ọpọ awọn ferese to wa ninu ile naa, ti wọn jẹ kikida digi ni wọn fọ, ta si ri afọku igo nilẹ Kaakiri pẹlu.

Awọn mọto nla nla la ri tawọn ferese wọn ti fọ, to fi mọ awọn ọkọ olowo iyebiye bii G-Wagon, Prado jeep, to fi mọ bọọsi ti wọn tẹ orukọ Yoruba Nation si lara.

Bakan naa la ri awọn aloku ọta ibọn nilẹ niwaju ile naa to wa nilẹ ilẹ.

Awọn eeyan ta ba ninu ile Sunday Igboho naa ni gbogbo awọn eeyan ti wọn n gbe ninu ile ọhun ni awọn afurasi Sọja to wa naa ko lọ, to fi mọ obinrin to n se ounjẹ fun wọn.