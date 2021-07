Sunday Igboho: Ẹgbẹ́ OYC, YWC ní ìwọ́de July 3 yóò wáyé l‘Eko, bó ti wù kẹ kọlu Igboho tó

Ọgbẹni Akintade Tayọ ṣe e lalaye pe, inu gbogbo awọn to n ja fun ijijagbara ilẹ Yoruba lo bajẹ si iṣẹlẹ naa ati pe bi awọn to gbe igbesẹ ikọlu naa ba lero pe wọn yoo fi dun kuku laja mọ awọn, ko lee ri bẹẹ rara.

"Ko si ibi to gba jọra, ẹni to jẹ Baba fun gbogbo wa, Ọjọgbọn Akintoye ti sọ pe ko si ayipada lori iwọde naa, eyi to fihan pe bi o ti le wu ki atako waye to, ooyẹ kankan ko le yẹ iwọde ilu Eko naa."