Sunday Igboho: Sunday Igboho ní àwọn DSS àti ṣọ́jà ló kọlu ilé òun, èèyàn méjì ni wọ́n sì pa

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Oloye Sunday Adeyẹmọ ti ọpọ eeyan mọ si Sunday Igboho ti sọ pe awọn oṣiṣẹ DSS ati awọn ologun lo wa nidi iṣẹlẹ ikọlu to waye ni ile rẹ nilu Ibadan loru Ọjọbọ mọju.

"Mo yọju loju ferese, mo ri wọn ninu aṣọ DSS ati aṣọ ologun. Mo si wo o pe ki ni mo ṣe ju pe mo ja fun awọn mọlẹbi mi to jẹ Yoruba lati bọ lọwọ awọn agbebọn to n pa wọn to n fipa ba awọn obinrin wọn lo pọ. Gbogbo iwọde ti mo si n ṣe lo jẹ iwọde alaafia"